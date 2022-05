Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), fundação privada com a visão de evitar e aliviar a fome com o desenvolvimento de agricultura sustentável, anunciou hoje uma doação de US$ 50 mil para a "BORSCH", iniciativa implementada pela organização ucraniana sem fins lucrativos Land Club. A doação vai ajudar a "BORSCH" a contribuir para a segurança alimentar e nutricional da Ucrânia durante este período de crise e melhorar os meios de subsistência de comunidades agrícolas ucranianas afetadas pela guerra.

Uma expansão do programa AAF Ukraine Humanitarian Aid, a doação da AAF à iniciativa "BORSCH" vai contribuir para a compra de sementes de legumes do chamado "grupo borsch", especialmente repolho, cenoura, cebola, beterraba e batata. As sementes serão distribuídas gratuitamente a agricultores para a estação de plantio nas áreas da Ucrânia afetadas pela guerra, onde tais insumos não se encontram disponíveis e acessíveis neste momento.

Essa doação compõe o programa Ukraine Humanitarian Aid lançado pela AAF em março para ajudar a Ucrânia com suprimentos de alimentos e manter a segurança de todos os colegas ucranianos e suas famílias. Como parte dessa resposta imediata, a AAF doou US$ 100 mil para o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas com o objetivo de prestar assistência imediata e emergencial na área de alimentos. Além disso, a AAF estabeleceu a campanha em equipe contínua ShareTheMeal "AGCO Ukraine Emergency Relief" (Alívio emergencial para a Ucrânia da AGCO) com o PAM para doar alimentos e salvar a vida das pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia.

"Durante este período de crise, nossa prioridade tem sido apoiar agricultores e suas comunidades com recursos essenciais", declarou Metti Richenhagen, diretor da AAF. "Com nosso programa Ukraine Humanitarian Aid, temos o compromisso de apoiar iniciativas orientadas a agricultores como a 'BORSCH', que ajuda a fazer com que essa crise humanitária não se transforme em uma crise de fome e insegurança alimentar para comunidades agrícolas e famílias."

Na Ucrânia, os legumes do grupo borsch são cultivados principalmente em jardins locais que compõem uma área total de três milhões de hectares e beneficiam 3,5 milhões de famílias de agricultores. A iniciativa distribui sementes para agricultores ucranianos com até um hectare de terra cultivada para que possam produzir alimentos nutritivos e obter renda extra.

"A situação na Ucrânia já está afetando sistemas alimentares sustentáveis", advertiu Frederic Devienne, vice-presidente, líder regional para região da Europa e Oriente Médio e membro do conselho da AGCO Agriculture Foundation. "Dar prioridade aos agricultores para alimentar o mundo de forma sustentável é um elemento central de nosso propósito e operações na Europa, e queremos ajudar nossos agricultores e clientes na Ucrânia a manterem a produção de alimentos durante esta crise."

Proporcionando esperança com doação ao ShareTheMeal

Com mais de 27 mil refeições já doadas, ampliamos nossa meta de refeições. Para unir forças à AGCO e a sua fundação no esforço de proporcionar assistência alimentar na Ucrânia, conheça e participe do desafio ShareTheMeal"AGCO Ukraine Emergency Relief"ou baixe o aplicativo ShareTheMeal do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas no Google Play ou na App Store. Depois de instalar o aplicativo, participe do desafio em equipe "AGCO Ukraine Emergency Relief" para prestar assistência alimentar a famílias da Ucrânia no Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Com sua generosa doação, podemos alcançar e alimentar mais pessoas na Ucrânia e em suas fronteiras.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder global em desenvolvimento, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO entrega valor ao cliente através de seu portfólio de importantes marcas diferenciadas, como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a completa linha de equipamentos e serviços da AGCO ajudam agricultores a alimentar nosso mundo sustentavelmente. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Fundada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, a AGCO Agriculture Foundation (AAF) é uma fundação privada que tem como objetivo evitar e aliviar a fome. A fundação inicia programas de impacto que apoiam a segurança alimentar, incentivam o desenvolvimento da agricultura sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF tem sede em Vaduz, Liechtenstein e suas operações são gerenciadas a partir de Duluth, Geórgia, nos EUA. Para mais informações, acesse https://www.agcofoundation.org/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005236/pt/

Contato

Metti Richenhagen, AGCO Agriculture Foundation [email protected]

