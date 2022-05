Coalizão militar liderada pela Arábia Saudita liberta rebeldes houthis do Iêmen

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que apoia no Iêmen o governo local contra os rebeldes houthis, anunciou nesta sexta-feira (6) a libertação de insurgentes, como parte de uma iniciativa chamada de "humanitária".

Um primeiro avião que transportava prisioneiros houthis "libertados pela iniciativa humanitária saudita" decolou para o Iêmen, informou a agência oficial saudita SPA, citando a coalizão.

O canal de televisão saudita Al Ekhbariya anunciou pouco depois o pouso deste voo em Áden, no sul do Iêmen, com 40 prisioneiros.

No total, "cem prisioneiros, libertados pela coalizão", embarcarão nesta sexta-feira em três aviões fretados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), disse à AFP seu porta-voz, Bashir Omar.

Os três voos partem do aeroporto de Abha, no sudoeste da Arábia Saudita, acrescentou, e todos os passageiros são iemenitas detidos em relação com o conflito que assola o Iêmen há sete anos.

A coalizão destacou que seus destinos eram Áden e Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes.

No final de abril, a coalizão anunciou sua intenção de libertar 163 prisioneiros houthis, em apoio a uma trégua frágil, em vigor desde 2 de abril.

