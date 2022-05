Arsenal renova com técnico Mikel Arteta até 2025

O Arsenal renovou o contrato do técnico espanhol Mikel Arteta o até 2025, anunciou nesta sexta-feira o clube inglês.

Arteta, de 40 anos, chegou aos 'Gunners' em dezembro de 2019, sucedendo o também espanhol Unai Emery.

Em quarto no Campeonato Inglês, com dois pontos de vantagem sobre o Tottenham a quatro rodadas do fim da competição, o Arsenal tem boas chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Europa, depois de cinco anos de ausência.

"Queremos levar o clube ao próximo nível e competir de verdade com as equipes top. Para conseguir, temos que jogar a Champions League", disse Arteta.

"Estou emocionado, agradecido e muito, muito feliz hoje", acrescentou o treinador.

Arteta, que como jogador chegou a ser capitão do Arsenal, levou o clube à conquista da Copa da Inglaterra em seu primeiro ano como treinador da equipe.

