Arminia Bielefeld perde para Bochum e fica perto da queda no Alemão

O Arminia Bielefeld, vice-lanterna do Campeonato Alemão, ficou em situação muito complicada na tabela ao perder nesta sexta-feira para o Bochum fora de casa por 2 a 1, em partida que abriu a 33ª e penúltima rodada da competição.

O time da casa saiu na frente aos 21 do primeiro tempo com Sebastian Polter, mas o Arminia empatou 15 minutos depois com Joakim Nilsson.

O Bochum chegou à vitória aos 44 minutos da segunda etapa graças a um gol contra de George Bello.

Com a derrota, o Arminia Bielefeld continua com 27 pontos, dois a menos que o Stuttgart, que em 16º ocupa a posição que o leva ao playoff do rebaixamento.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Bochum - Arminia Bielefeld 2 - 1

- Sábado:

(10h30) Greuther Furth - Borussia Dortmund

Colônia - Wolfsburg

Hoffenheim - Bayer Leverkusen

Freiburg - Union Berlin

(13h30) Hertha Berlim - Mainz

- Domingo:

(10h30) Eintracht Frankfurt - B. Moenchengladbach

(12h30) Bayern de Munique - Stuttgart

(14h30) RB Leipzig - Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 32 24 3 5 93 33 60

2. Borussia Dortmund 63 32 20 3 9 80 50 30

3. Bayer Leverkusen 58 32 17 7 8 74 44 30

4. Freiburg 55 32 15 10 7 56 40 16

5. RB Leipzig 54 32 16 6 10 67 36 31

6. Colônia 52 32 14 10 8 51 46 5

7. Union Berlin 51 32 14 9 9 43 41 2

8. Hoffenheim 46 32 13 7 12 55 51 4

9. Mainz 42 32 12 6 14 46 42 4

10. Bochum 42 33 12 6 15 36 49 -13

11. B. Moenchengladbach 41 32 11 8 13 48 59 -11

12. Eintracht Frankfurt 40 32 10 10 12 42 46 -4

13. Wolfsburg 38 32 11 5 16 40 52 -12

14. Augsburg 35 32 9 8 15 37 51 -14

15. Hertha Berlim 33 32 9 6 17 35 67 -32

16. Stuttgart 29 32 6 11 15 37 56 -19

17. Arminia Bielefeld 27 33 5 12 16 26 52 -26

18. Greuther Furth 18 32 3 9 20 26 77 -51

