Robô ajuda a salvar pinguins da extinção vivendo com eles na Antátida

O frio do extremo sul do planeta abriga milhares de pinguins imperadores, que vivem na Baía de Atka, na Antártida. Apesar da superpopulação desses animais, eles contam agora com a presença de um novo integrante, o robô autônomo de 1 metro de altura.

O robô, batizado de ECHO, foi colocado em uma colônia de pinguins para se mover silenciosamente entre eles sem que os assuste ou interfira em seus comportamentos - podendo armazenar o máximo de dados - e faz parte de uma iniciativa do Woods Hole Oceanographic Institution, baseado em Massachussets nos Estados Unidos, dedicado a estudos da vida marinha.

O ECHO é um veículo terrestre não tripulado, sendo controlado remotamente por cientistas. Como a Antártida é um local de difícil acesso para os pesquisadores, eles contam com a ajuda do robô, que possui uma antena móvel transmitindo dados a um observatório distante. Estima-se que cerca 300 pinguins da espécie sejam monitorados por ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todo esse esforço é feito com o objetivo de encontrar uma maneira que evite uma possível extinção desses animais, que são diretamente afetados pelas mudanças climáticas que acontecem por conta da emissão de gases causadores do efeito estufa no planeta, principais responsáveis pelo derretimento das geleiras no sul do planeta.



Os pinguins imperadores são as maiores aves da família Sphenisdae. Um adulto da espécie chega a atingir 1,15m de altura e pode pesar até 40kg. Sua fêmea põe um único ovo entre os meses de maio e junho, os deixando logo depois com o pai, que passa a ser o responsável pela cria até o seu nascimento.