Putin se desculpa com Israel por declaração feita por seu chanceler sobre Hitler, afirma governo israelense

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas ao primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, nesta quinta-feira (5), pelas declarações dadas por seu chanceler, que afirmou que Adolf Hitler teria "sangue judeu", informou o gabinete do premiê de Israel.

"O primeiro-ministro aceitou as desculpas do presidente Putin pelos comentários de [Serguéi] Lavrov e agradeceu por ter esclarecido sua postura sobre o povo judeu e a memória do Holocausto", disse o comunicado.

Lavrov afirmou que no último domingo que o fato do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ser de origem judaica não o impedia de comandar um regime "neonazi", como afirma a Rússia, que utiliza desse argumento para justificar a invasão na Ucrânia, iniciada em fevereiro.a

"Posso me equivocar, mas Hitler também tinha sangue judeu", afirmou Lavrov, provocando uma indignação de Israel, que desde o inicio do conflito trata de manter uma delicada neutralidade entre Kiev e Moscou.

