PSG e Mbappé teriam chegado a "princípio de acordo", segundo jornal; mãe do jogador nega

O Paris Saint-Germain e a família de Kylian Mbappé teriam chegado a um "princípio de acordo" para renovar o contrato do atacante, que é especulado há meses pelo Real Madrid, segundo publicou nesta quinta-feira o jornal francês Le Parisien, o que a mãe do jogador negou.

"A família, e sobretudo seus pais, que gerenciam os interesses do atacante, acenou com um princípio de acordo e aceitou a oferta espetacular do presidente Nasser Al Khelaifi e dos proprietários cataris do clube", noticiou hoje o jornal, baseado em uma fonte próxima da negociação.

Em seguida, a mãe de Mbappé, Fayza Lamari, publicou uma mensagem no Twitter para desmentir a informação. Uma manifestação pública incomum de sua parte.

"Não há nenhum princípio de acordo com o PSG (nem com nenhum outro clube). As conversas sobre o futuro de Kylian continuam em um clima de grande tranquilidade para permitir que ele tome a melhor decisão, com respeito a todas as partes", escreveu a mãe do atacante, cujo contrato com o time francês termina em junho.

Segundo o Le Parisien, Mbappé esperaria até o final do mês que vem, depois dos jogos da seleção francesa na Liga das Nações, para comunicar sua decisão final.

O último jogo da França na Liga das Nações será contra a Croácia, no dia 13 de junho.

