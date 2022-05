Ons Jabeur e Jessica Pegula farão final do WTA 1000 de Madrid

A tunisiana Ons Jabeur se classificou nesta quinta-feira para a final do WTA 1000 de Madrid ao derrotar a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0 (6-2, 6-3), em apenas uma hora.

Na outra semifinal, também hoje, a americana Jessica Pegula (número 14 do mundo) bateu a suíça Jul Teichmann por dois sets a 0 (6-3 e 6-4).

Jabeur, única jogadora no Top 10 entre as semifinalistas, chega à sua segunda final no saibro nesta temporada, após o torneio de Charleston (Estados Unidos).

Já Alexandrova, número 45 do mundo, foi a sensação do torneio. Vindo da rodada classificatória, ela deixou pelo caminho a letã Jelena Ostapenko, décima cabeça de chave, e a romena Simona Halep, uma das grandes favoritas ao título.

Por sua vez, Jessica Pegula jogará sua quarta final e tentará seu segundo título de simples no circuito da WTA, depois de ter sido campeã no torneio de Washington em 2019.

-- Resultados do dia do WTA 1000 de Madrid:

- Simples feminino - Semifinais:

Ons Jabeur (TUN) derrotou Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-2, 6-3

Jessica Pegula (EUA) derrotou Jil Teichmann (SUI) 6-3, 6-4

