Número de mortos após desabamento de prédio na China sobe para 26

O número de mortos em um desabamento de um prédio na China subiu para 26, anunciou a televisão pública chinesa CCTV nesta quinta-feira, citando autoridades locais.

O prédio de oito andares, localizado na cidade de Changsha, desabou por razões desconhecidas. No complexo havia apartamentos, um hotel e um cinema.

Após os intensos esforços de resgate, as autoridades confirmaram que "dez pessoas presas foram resgatadas e 26 foram encontradas mortas", disse a rede estatal CCTV.

Uma mulher foi resgatada após a meia-noite de quinta-feira, depois de ficar presa nos escombros por quase seis dias.

A mídia estatal informou que ela estava estudando em sua cama no momento do colapso do prédio e conseguiu se manter viva bebendo pequenas quantidades de água e usando um cobertor para se aquecer.

Ela estava consciente durante o resgate e aconselhou os socorristas como proceder com segurança, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

