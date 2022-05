Nadal sofre, mas supera Goffin e vai às quartas do Masters 1000 de Madrid

O espanhol Rafael Nadal sofreu para derrotar o belga David Goffin nesta quinta-feira pelas oitavas de final do Masters 1000 de Madrid por 2 sets a 1, parciais de 6-3, 5-7 e 7-6 (11/9).

Nadal, número quatro do mundo, teve que ir ao tie-break do terceiro set para fechar o jogo em três horas e nove minutos.

O espanhol espera para enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre seu compatriota Carlos Alcaraz e o britânico Cameron Norrie.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O russo Andrey Rublev também avançou às quartas ao derrotar hoje o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (9/7), 7-5.

Rublev, número oito do mundo, fechou o jogo em duas horas e 28 minutos. A partida foi disputada na quadra central do complexo Caja Mágica de Madrid, devido à suspensão do duelo entre Novak Djokovic e Andy Murray, que desistiu da competição por estar doente.

Com isso, Djokovic vai direto para as quartas, nas quais enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, que hoje venceu o sérvio Dusan Lajovic.

Já o adversário de Rublev será o grego Stephanos Tsitsipas, quarto cabeça de chave, que passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

O alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave, também se garantiu nas quartas de final, ao bater o italiano Lorenzo Musetti, que abandonou a partida devido a um problema muscular na coxa esquerda.

Zverev enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime, que derrotou o italiano Jannik Sinner.

-- Resultados do dia do Masters 1000 de Madrid:

- Simples masculino - 3ª rodada:

Novak Djokovic (SRV) derrotou Andy Murray (ESC) (desistência)

Hubert Hurkacz (POL) derrotou Dusan Lajovic (SRV) 7-5, 6-3

Andrey Rublev (RUS) derrotou Daniel Evans (GBR) 7-6 (9/7), 7-5

Stefanos Tsitsipas (GRE) derrotou Grigor Dimitrov (BUL) 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN) derrotou Jannik Sinner (ITA) 6-1, 6-2

Alexander Zverev (ALE) derrotou Lorenzo Musetti (ITA) 6-3, 1-0 e abandono

Rafael Nadal (ESP) derrotou David Goffin (BEL) 6-3, 5-7, 7-6 (11/9)

gr/iga/dam/cb

Tags