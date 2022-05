Kremlin: apoio ocidental à Ucrânia impede final rápido da ofensiva

A ajuda militar e de informação que os países ocidentais proporcionam à Ucrânia impede que a Rússia conclua rapidamente sua ofensiva, afirmou o Kremlin, antes de assegurar, no entanto, que cumprirá todos os seus objetivos.

"Estados Unidos, Reino Unido, Otan em seu conjunto compartilham permanentemente informações com as Forças Armadas ucranianas. Combinado com as entregas de armas (...) estas ações não permitem acabar rapidamente a operação", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

bur/pz/es/zm/fp

