Estados Unidos dizem que brasileiros precisam confiar nas eleições

Os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que os brasileiros precisam confiar em sua democracia, depois que o presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida o sistema eleitoral.

Bolsonaro, um dos aliados mais próximos do ex-presidente americano Donald Trump, afirma sem provas que o sistema de votação eletrônica do Brasil é fraudulento.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que os Estados Unidos "confiam muito nas instituições democráticas do Brasil. O país tem um histórico sólido de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores", declarou.

"É importante que os brasileiros, enquanto aguardam suas eleições no fim do ano, confiem em seus sistemas eleitorais, e que o Brasil, mais uma vez, esteja em condições de mostrar ao mundo, por meio dessas eleições, a solidez duradoura da democracia brasileira", continuou Price.

O presidente Joe Biden tem procurado evitar conflitos públicos com Bolsonaro e buscado cooperação sempre que possível, inclusive na questão climática, crucial para o Brasil.

Bolsonaro reconheceu publicamente uma visita discreta feita no ano passado pelo chefe da CIA, William Burns, que costuma ser encarregado de transmitir mensagens delicadas do governo americano.

