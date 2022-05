Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo Energy, Inc., fornecedora líder de Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular) da indústria solar, anunciou hoje que a empresa lançará um banco de dados abrangente e totalmente pesquisável de inversores compatíveis com os produtos Tigo TS4 na Intersolar Europe em Munique, Alemanha, de 11 a 13 de maio de 2022. Os representantes da Tigo também apresentarão toda a família de dispositivos Tigo TS4 Flex MLPE e demonstrarão os recursos de gerenciamento de frota solar da plataforma de software Tigo Energy Intelligence.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220504006215/pt/

Os produtos Tigo Flex MLPE são compatíveis com um número líder de mercado de inversores totalmente testados e certificados. Para capacitar os profissionais de energia solar a configurar e projetar sistemas com mais eficiência, o banco de dados de compatibilidade de inversores Tigo permitirá pesquisas em tempo real de todos os modelos de inversores certificados como compatíveis com produtos Flex MLPE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As soluções da Tigo iluminam as instalações fotovoltaicas tradicionais em pequenos conjuntos residenciais, comerciais ou de grande escala de serviços públicos", disse Nils Szymczak, gerente de desenvolvimento de negócios para a Alemanha na Tigo Energy. "Os instaladores que escolhem a Tigo sempre podem contar com uma plataforma MLPE flexível e confiável para superar sombreamento e incompatibilidade, software de monitoramento avançado com visibilidade nos níveis de módulo, cadeia, sistema e frota, e o que chamamos de liberdade solar. Este último ponto é a liberdade de acoplar o módulo e o inversor preferidos à plataforma TS4."

A Tigo convida os participantes da Intersolar Europe a visitar o estande da Tigo para ter a chance de ganhar um pacote de brindes da Tigo, adivinhando o número de modelos de inversores compatíveis listados no novo banco de dados.

Para saber mais sobre os produtos Tigo Flex MLPE e o banco de dados de compatibilidade de inversores, visite a Tigo Energy na Intersolar Europe (Messe München, Pavilhão B4, estande 357) de 11 a 13 de maio de 2022. Para entrar em contato com a equipe Tigo antes do evento, use este link. Inscreva-se aqui para receber detalhes sobre o banco de dados de compatibilidade de inversores e para a notificação do vencedor da competição de adivinhação de inversores.

Sobre a Tigo Energy

Importante fornecedora mundial de Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular), a Tigo Energy projeta inovadores produtos de conversão e armazenamento de energia solar que proporcionam mais alternativas e flexibilidade aos clientes. A plataforma Tigo TS4 aumenta a produção de energia solar, reduz custos de operação e reforça a segurança. Quando utilizados conjuntamente com a plataforma Energy Intelligence (EI) da Tigo, a solução apresenta importantes informações por módulo, sistema e frota para maximizar o desempenho de sistemas fotovoltaicos e reduzir consideravelmente os custos associados. A solução de energia solar residencial Tigo EI, uma proposta flexível que combina geração e armazenamento de energia solar para instalações residenciais, completa o portfólio de tecnologias da empresa nesse campo. A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar, e sua equipe global apoia clientes com sistemas que produzem gigawatts-hora de energia solar de forma confiável e segura nos sete continentes. Encontre-nos on-line em www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220504006215/pt/

Contato

Gilberto Lembo Gerente de Marketing Europeu da Tigo Energy [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags