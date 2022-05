Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou que seu negócio de eMobility foi escolhido para fornecer transmissão de veículos elétricos (VE) de médio porte de quatro velocidades para a Proterra, uma empresa inovadora líder em tecnologia de eletrificação de veículos comerciais, para o sistema de transmissão ProDrive da empresa usado nos ônibus elétricos de trânsito Proterra ZX5.

Eaton's 4-speed medium-duty electrified vehicle (EV) transmission has fine-pitch helical gears that ensure smooth, low-noise operation and a shifting strategy designed to extend range and battery life. (Photo: Business Wire)

"Nossas transmissões de VE têm desempenho incomparável, proporcionando aceleração, potência, alcance e durabilidade líderes da classe", disse Julie Marshaus, gerente de Introdução de Novos Produtos, ePowertrain do Grupo de Veículos da Eaton. "As transmissões também têm a capacidade de permitir maior alcance devido aos ganhos de eficiência."

A transmissão de médio porte de quatro velocidades, a ser usada em ônibus urbanos na América do Norte, aborda o principal problema relacionado aos sistemas de velocidade única que têm exigências contraditórias de alta eficiência em velocidades máximas e mais torque no arranque e em baixas velocidades. A transmissão é uma caixa de câmbio de eixo intermediário leve com capacidade de torque de até 1.200 Nm (885 libras-força pé) e ativação elétrica de câmbio que permite que os fabricantes usem motores menores e mais eficientes.

A transmissão de quatro velocidades da Eaton possui engrenagens helicoidais de passo fino que garantem uma operação suave e de baixo ruído e uma estratégia de troca de marchas projetada para estender o alcance e a vida útil da bateria. Testes de estrada mostraram uma melhoria de eficiência de 20% a 30% no consumo de energia em condições normais de condução em comparação com uma transmissão direta e uma melhoria de 10% a 15% em comparação com uma solução atual de duas velocidades.

"A Eaton está no negócio de transmissão híbrida há mais de 15 anos e temos mais de dois bilhões de quilômetros de operação confiável de caminhões e ônibus equipados com transmissão híbrida na estrada", disse Marshaus. "Nossa transmissão de quatro velocidades oferece capacidade de arranque incomparável na categoria e possui pontos de troca para manter o motor elétrico operando em sua região mais eficiente, levando em conta a dirigibilidade e a segurança do veículo."

O negócio de eMobility da Eaton é formado pela combinação de produtos, experiência e capacidades globais de fabricação dos Grupos Elétricos e de Veículos da Eaton. O portfólio de produtos eMobility inclui componentes eletrônicos de potência inteligente, distribuição confiável de energia e soluções de proteção, bem como soluções eficientes de ePowertrain para clientes em carros de passeio, veículos comerciais e fora da estrada. Saiba mais sobre o negócio de eMobility da Eaton no site Eaton.com/eMobility.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton opera na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

