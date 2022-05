Chefe do tráfico colombiano 'Otoniel' declara inocência após extradição aos EUA

O chefe do tráfico colombiano "Otoniel", extraditado na quarta-feira da Colômbia aos Estados Unidos, declarou-se inocente nesta quinta (5) das acusações feitas contra ele perante uma juíza do tribunal do Brooklyn, que instrui seu caso por narcotráfico, constatou a AFP.

Dairo Antonio Úsuga, aliás "Otoniel", se apresentou algemado e vestindo o traje laranja usado por detentos nas prisões dos Estados Unidos, perante a juíza federal Vera M. Scalon.

A magistrada informou-lhe sobre seus direitos e leu as acusações de narcotráfico feitas contra ele: "empresa criminosa continuada" e "conspirar para manufaturar e distribuir cocaína".

Uma terceira acusação, de uso de armas para o narcotráfico, foi descartada pois não está incluída nos termos de sua extradição. Se for considerado culpado pelo júri que o julgará, pode ser condenado à prisão perpétua.

