Austrália: estudantes combinaram pela internet de esfaquear professora

Duas garotas da cidade de Perth, na Austrália, são rés em um processo judicial por tentativa de assassinato. Segundo a mídia local, elas combinaram, pela internet, de esfaquear uma professora da escola onde estudavam.

O crime aconteceu em novembro de 2021. As estudantes realizaram o atentado durante uma reunião com a professora. A vítima, no entanto, conseguiu escapar com um ferimento superficial.

Uma das acusadas se declarou culpada do crime. Ela afirma que tentou esfaquear a professora, e que a intenção era provocar uma ferida fatal, mas que um movimento no último instante fez com que a lesão fosse leve.

A outra, por sua vez, se declarou não culpada. Ela teria sido a responsável por levar a faca à escola, no dia do crime, e entregar a arma à colega que realizou o atentado.

Ambas as garotas têm, atualmente, 14 anos. A que transportou a faca, porém, tinha 13 anos à época do crime, e portanto pode receber uma penalidade mais branda.

Após serem detidas, à época do crime, ambas pagaram fiança e respondem ao processo em liberdade. Elas estão, no entanto, sujeitas a medidas restritivas, como prisão domiciliar.

O processo corre no juizado infantil de Perth. O julgamento final do caso deve ocorrer apenas em julho deste ano, quando será dado o veredito e definidas as sentenças.

