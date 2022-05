AB InBev registra alta de 32% no lucro no primeiro trimestre

O grupo de cerveja AB InBev, de capital belga e brasileiro, líder do mercado mundial, anunciou nesta quinta-feira (5) uma alta de 32% no lucro líquido, a 1,34 bilhão de e dólares, no primeiro trimestres graças a um aumento nas vendas e nos preços.

A empresa, conhecida por marcas como Corona, Budweiser, Brahma ou Quilmes, registrou alta de 11,1% no faturamento, a 13,23 bilhões de dólares, graças ao aumento do volume vendido (+2,8%) e do preço por hectolitro (+7,8%).

"Nossa dinâmica foi mantida ao longo de todo o primeiro trimestre", afirmou o CEO Michel Doukeris em um comunicado.

O grupo também melhorou a rentabilidade com o lucro operacional bruto (+7,4%), mas a um ritmo inferior ao do faturamento.

Os resultados publicados não contam com os números da empresa conjunta com a turca Anadolu Efes, AB InBev Efes, com forte presença no mercado russo.

Após o início da guerra na Ucrânia, a AB InBev anunciou que estava em "negociações ativas" com a sócia turca para vender sua participação minoritária na empresa conjunta.

