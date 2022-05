UE vai aumentar de maneira considerável apoio militar à Moldávia

A União Europeia (UE) vai "aumentar de maneira considerável" o apoio militar à Moldávia, anunciou nesta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após ataques no território separatista moldavo pró-Rússia da Transnístria que provocaram o temor de uma ampliação do conflito na Ucrânia.

"Prevemos para este ano aumentar consideravelmente nosso apoio à Moldávia entregando equipamentos militares para suas Forças Armadas", declarou Michel durante uma entrevista coletiva conjunta em Chisinau com a presidente moldava Maya Sandu, uma política pró-Ocidente.

bur/pz/mar/zm/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags