UE propõe remover Sberbank e dois outros bancos russos do Swift

A União Europeia (UE) pretende retirar o Sberbank, maior banco da Rússia, do Swift, como parte de um sexto pacote de sanções propostas contra Moscou, pela guerra na Ucrânia. Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen anunciou nesta quarta-feira (4) que a UE quer remover o Sberbank e "dois outros grandes bancos" russos do Swift, como é conhecido o sistema global de transferências financeiras. "Com isso, atingimos bancos que são sistematicamente críticos ao sistema financeiro russo e a habilidade de (presidente da Rússia, Vladimir) Putin de gerar destruição", afirmou Von der Leyen.

