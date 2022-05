Ucrânia denuncia 'cumplicidade' de países da UE contrários ao embargo do petróleo russo

A Ucrânia classificou, nesta quarta-feira (4), os países da União Europeia (UE) contrários a um embargo sobre as importações de petróleo russo como "cúmplices" dos "crimes" cometidos pelas tropas russas em território ucraniano.

"Se algum país da Europa segue se opondo ao embargo sobre o petróleo russo, haverá boas razões para dizer que esse país é cúmplice dos crimes perpetrados pela Rússia no território da Ucrânia", afirmou o chanceler ucraniano, Dymitro Kuleba, em um vídeo no Twitter, pouco depois da Hungria ter dito que se opõe a esse embargo "eu sua forma atual".

A Comissão Europeia propôs uma proibição gradual das importações de petróleo russo para punir Moscou por sua invasão na Ucrânia, com o objetivo de eliminar o petróleo russo em um prazo de seis meses.

No entanto, a Hungria advertiu, nesta quarta-feira (4), que não podia apoiar a proibição proposta em sua forma atual, já que "destruiria totalmente" a segurança de seu abastecimento energético.

Kuleba disse que a Rússia estava utilizando os lucros do petróleo e do gás para "seguir financiando sua máquina de guerra" e acrescentou que se algum membro do bloco se opõe ao embargo, "significa uma coisa: jogam do lado russo e compartilham a responsabilidade de tudo o que a Rússia faz na Ucrânia".

