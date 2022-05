Recuperado de lesão, Nadal estreia com vitória no Masters 1000 de Madrid

O tenista espanhol Rafael Nadal, número quatro do mundo, retornou nesta quarta-feira às quadas depois de seis semanas parado devido a uma lesão na costela e estreou no Masters 1000 de Madrid com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic.

A três semanas do torneio de Roland Garros, Nadal mostrou que está recuperado e em boa forma, especialmente no primeiro set, no qual se impôs com um jogo agressivo e não deu trégua para Kecmanovic. O espanhol fechou a partida em 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 7-6 (7/4).

Nadal, que é o recordista em títulos de Grand Slam (21), enfrentará na próxima rodada o vencedor do duelo entre o belga David Goffin e o holandês Botic van de Zandschulp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último jogo do espanhol tinha sido no dia 20 de março, quando foi derrotado na final de Indian Wells para o americano Taylor Fritz, um dia depois de sua lesão na costela. Depois, ficou fora dos torneios de Monte Carlo e Barcelona.

Em outro jogo de hoje, o atual campeão do Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev, também estreou com vitória, sobre o croata Marin Cilic, por 2 sets a 1 (4-6, 6-4 e 6-4).

Por sua vez, o britânico Daniel Evans avançou para a terceira rodada, na qual enfrentará o russo Andrey Rublev, ao eliminar o espanhol Roberto Bautista.

Outro classificado é o sérvio Dusan Lajovic, que surpreendeu ao derrotar o norueguês Casper Ruud, quinto cabeça de chave, e pegará o vencedor do jogo entre o espanhol Alejandro Davidovich e o polonês Hubert Hurkacz.

O britânico Cameron Norrie, nono cabeça de chave, venceu o americano John Isner por 2 sets a 0 e enfrentará amanhã na terceira rodada o espanhol Carlos Alcaraz.

-- Resultados do dia do Masters 1000 de Madrid:

- Simples masculino - 2ª rodada:

Dusan Lajovic (SRV) derrotou Casper Ruud (NOR) 7-6 (9/7), 2-6, 6-4

Rafael Nadal (ESP) derrotou Miomir Kecmanovic (SRV) 6-1, 7-6 (7/4)

Cameron Norrie (GBR) derrotou John Isner (EUA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-4

Daniel Evans (GBR) derrotou Roberto Bautista (ESP) 6-3, 5-7, 7-6 (7/2)

Alexander Zverev (ALE) derrotou Marin Cilic (CRO) 4-6, 6-4, 6-4

./bds/gr-iga/dr/cb

Tags