Preços do petróleo disparam

Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira, após a apresentação pela União Europeia de um projeto de embargo às importações de petróleo bruto da Rússia.

O contrato de referência para julho do barril de Brent ganhou 4,92%, fechando a US$ 110,14, enquanto o contrato para junho do barril do WTI subiu 5,27%, para US$ 107,81.

