Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da situação da Ucrânia em 4 de maio às 4h (Bras.). (135 x 145 mm) - Atualização disponível

2/ Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia, em 3 e 4 de maio. (180 x 94 mm) - Atualização disponível

* EUA-direito-julgamento-justiça-execução: número de execuções nos Estados Unidos desde 1976. (179 x 86 mm) - Atualização disponível

* IrlandaNorte-GB-eleições-política: composição da Assembleia atual da Irlanda do Norte, que realiza eleições locais em 5 de maio de 2022. (89 x 79 mm) - Disponível

* CNorte-CSul-armas-defesa-diplomacia: mapa com a trajetória do míssil balístico lançado pela Coreia do Norte. (90x74 mm) - Disponível

ECONOMIA

* ONU-clima-FAO-fome-ajuda-agricultura-Quênia-Somália-Etiópia:

1/ Quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar ou expostas a riscos de desnutrição no mundo em 2021, segundo a Rede mundial contra as crises alimentares. (135 x 58 mm) - Disponível

2/ Mapas que mostram a situação da segurança alimentar no Leste da África, em julho de 2011 e entre junho e setembro de 2022, segundo dados da USAid. (135 x 91 mm) - Disponível

3/ Mapa da situação alimentar a curto e médio prazo no Leste da África, segundo as projeções do USAid. (135 x 84 mm) - Disponível

* EUA-economia-FED-taxas-juros: evolução da taxa de referência do Federal Reserve dos Estados Unidos. (92x71 mm) - Atualização disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Ártico-clima-meio-ambiente-diplomacia: mapa detalhando as reivindicações territoriais da Rússia e outros países no Ártico. (180 x 145 mm) - Disponível

* EUA-aborto-política-justiça-direitos-saúde:cronologia de fatos importantes relacionados ao direito de aborto nos EUA de 1973 até 2022. (90 x 143 mm) - Atualização disponível

* EUA-seca-meio-ambiente-clima-meteorologia: mapa do oeste dos Estados Unidos destacando as zonas que sofrem uma intensa seca. (135 x 144 mm) - Disponível

ESPORTES

* Fbl-Liga-Campeões-2021-2022-EUR: ranking de artilheiros da Liga dos Campeões 2021-2022. (45 x 185 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Libertadores-2022-grupos: partidas da 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores-2022, de 3 a 5 de maio. (90 x 102 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Sul-americana-2022-grupos: partidas da 4 rodada da fase de grupos da Copa Sul-americana-2022, de 3 a 5 de maio. (90 x 105 mm) - Atualização disponível

* Fbl-WC-Mundial-2022-QAT: calendário das partidas de repescagem para determinar as 3 últimas equipes que se clasificaram para o Mundial. (90 x 61 mm) - Atualizaçao disponível

* FBL-Argentina-Inglaterra-camiseta-leilão: dados da partida entre Argentina e Inglaterra na Copa do México de 1986, quando Maradona marcou dois gols lendários e usou a camisa leiloada nessa quarta-feira. (135x129 mm) - Disponível

