UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Europa prepara embargo ao petróleo da Rússia, que ataca o leste da Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ZAPORIZHZHIA:

UE prepara embargo ao petróleo da Rússia, que mantém ataques no leste da Ucrânia

A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira (4) um embargo progressivo da União Europeia (UE) às importações de petróleo da Rússia, que prossegue com os bombardeios no leste da Ucrânia e também atacou outras áreas do país até agora preservados da guerra.

ESTRASBURGO:

UE propõe embargo progressivo ao petróleo russo

A União Europeia (UE) deseja aplicar um embargo progressivo sobre o petróleo e derivados comprados da Rússia, em resposta à guerra na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (4) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao apresentar o sexto pacote de sanções contra Moscou.

BERDIANSK:

No sul da Ucrânia, a Rússia chegou para ficar

Um avião militar russo voa por Berdiansk, no sudeste da Ucrânia, mas nenhum olhar temeroso se eleva para observá-lo. "Não se preocupe", sorri uma mulher mais velha sentada em um banco. "É um dos nossos".

KIEV:

Maioria dos ucranianos apoia batalhão Azov, classificado como 'nazista' por Moscou

Valentina Ocheretna esperou em vão, durante semanas, uma ligação de seu filho Sasha, ferido em combate em março quando lutava contra as tropas russas na cidade de Mariupol junto ao batalhão Azov, extremistas para alguns, mas com uma sólida reputação entre os ucranianos.

PARIS:

'Comando de golfinhos', uma prática militar usada por Rússia e EUA

A detecção de golfinhos no Mar Negro em plena guerra na Ucrânia trouxe à tona o uso de mamíferos marinhos por décadas por vários exércitos, especialmente os dos Estados Unidos e da Rússia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden defende direito ao aborto nos EUA, em risco na Suprema Corte

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a defesa do direito ao aborto, após o vazamento de um documento da Suprema Corte que indica o fim iminente deste direito, visto como uma liberdade básica por dezenas de milhões de americanos.

CARACAS:

'É hora de voltar': o caminho do retorno à Venezuela

O que ia fazer no Chile, já foi feito". Víctor Fernández vem economizando há cinco meses para pagar a passagem de volta para sua Venezuela natal diante de um aparente ressurgimento de oportunidades.

-- EUROPA

GENEBRA:

Vencedora do Nobel da Paz considera 'sombria' a situação do jornalismo

A situação do jornalismo é "sombria" em um mundo em que a onipresença das redes sociais provoca um fluxo de propaganda, uma realidade alternativa e a história reescrita, advertiu Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz, em entrevista à AFP.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte lança míssil balístico em nova demonstração de força

A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (4) um míssil balístico, anunciou o exército sul-coreano, apenas uma semana depois de seu líder, Kim Jong Un, defender a ampliação e reforço do arsenal nuclear do isolado país comunista.

PEQUIM:

Pequim fecha dezenas de estações de metrô para lutrar contra surto de covid

Pequim anunciou o fechamento de dezenas de estações de metrô nesta quarta-feira (4), em mais uma medida que intensifica as restrições de movimento para conter o surto de covid na capital chinesa, cidade de 21 milhões de habitantes.

KARACHI:

Por trás do véu, a vida dupla da rapper paquistanesa Eva B

Os videoclipes de Eva B, a nova estrela do rap paquistanês, acumulam milhões de visualizações na internet, mas quando ela caminha pelas ruas de seu bairro em Karachi, a jovem passa anônima.

-- ÁFRICA

GODE:

Pior seca em décadas afeta a vida dos nômades da Etiópia

Praticamente nenhuma gota de chuva em 18 meses. Em Hargududo, vilarejo da região Somali, na Etiópia, os moradores mostram à AFP os cadáveres secos de cabras, vacas ou burros, perto das modestas cabanas de palha.

NAIRÓBI:

Seca ameaça 20 milhões de pessoas no Chifre da África

Do sul da Etiópia até o norte do Quênia, passando pela Somália, o Chifre da África sofre com uma enorme seca que preocupa as organizações humanitárias e ameaça quase 20 milhões de pessoas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

ONU adverte sobre forte aumento da insegurança alimentar aguda no mundo em 2021

Mesmo antes da guerra na Ucrânia, a insegurança alimentar aguda afetou quase 40 milhões de pessoas a mais em 2021, alcançando quase 200 milhões no mundo, devido aos conflitos, ao clima e à crise econômica, advertiu a ONU nesta quarta-feira (4) em um relatório.

PARIS:

O 'esquecimento' que ainda ofusca o trabalho das mulheres cientistas

A morte da médica francesa Marthe Gautier, co-descobridora do cromossomo responsável pela síndrome de Down, traz de volta à mesa o debate sobre o "esquecimento" sofrido pelas mulheres cientistas.

LOS ANGELES:

'Doutor Estranho' da Marvel testa o conceito dos 'multiversos'

Depois de 27 sucessos de bilheteria, os filmes de super-heróis da Marvel não têm mais mundos para conquistar, então agora se dirigem aos universos paralelos.

POMPEIA:

Seios, nádegas e falos na exposição mais erótica do Império Romano

As cenas eróticas são tão explícitas que fazem o visitante corar na ambiciosa exposição sobre arte e erotismo na antiga cidade romana de Pompeia, no sul da Itália, onde abundam esculturas e pinturas de seios, nádegas e falos.

(Itália história cultura arqueologia Pompeia turismo)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City

