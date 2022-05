Olympiakos conquista o Campeonato Grego pela 47º vez

O Olympiakos garantiu matematicamente seu 47º título do Campeonato Grego nesta quarta-feira, ao derrotar fora de casa o vice-líder PAOK por 2 a 1, abrindo 16 pontos de vantagem na liderança, a quatro rodadas do final do competição.

Dois gols no segundo tempo, do meia português Rony Lopes e do zagueiro moldavo Oleg Reabciuk, garantiram ao Olympiakos a virada na partida, depois que o atacante austríaco Thomas Murg abriu o placar para o PAOK aos 10 minutos da primeira etapa.

O Olympiakos, maior vencedor do Campeonato Grego, conseguiu seu terceiro título consecutivo na competição, em uma temporada marcada por vários incidentes e pelo assassinato de um jovem torcedor de 19 anos em fevereiro na cidade de Tessalônica.

