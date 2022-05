Helicóptero russo viola espaço aéreo da Finlândia

Um helicóptero militar russo violou o espaço aéreo da Finlândia nesta quarta-feira (4), anunciou o ministério da Defesa finlandês, no contexto de uma provável candidatura do país para entrar na OTAN.

"O aparelho era um helicóptero Mi-17 e a profundidade da suposta violação foi de entre quatro e cinco quilômetros", disse à AFP um porta-voz e explicou que o incidente aconteceu às 7h40 GMT (4h40 horário de Brasília).

É a segunda vez em um mês que Helsinque denuncia uma incursão de um avião russo em seu espaço aéreo, de acordo com o ministério, em meio às tensões pela guerra na Ucrânia.

Em 8 de abril, um avião de transporte civil, mas que pertence ao exército russo também entrou brevemente no espaço aéreo finlandês.

Analistas advertem para prováveis manobras de intimidação russa contra a Finlândia e a Suécia, dois países que estão estudando aderir à OTAN para se proteger melhor de Moscou.

Quatro aviões de combate russos violaram o espaço aéreo sueco no início de março na estratégica ilha de Gotland, no Mar Báltico. Na sexta-feira passada, um avião de reconhecimento russo também cruzou a fronteira aérea próximo de uma base naval no sul do país.

