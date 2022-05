Flamengo empata com Talleres (2-2) na Argentina pela 4ª rodada do Grupo H da Libertadores

O Flamengo empatou fora de casa com o argentino Talleres (2 a 2), em uma partida vibrante pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores 2022, disputada nesta quarta-feira no estádio Mario Kempes (província de Córdoba).

Willian Arão (contra aos 34 minutos) e o uruguaio Michael Santos (56) fizeram os gols da equipe argentina, enquanto o uruguaio Arrascaeta (49) e Pedro (69) marcaram para os cariocas, em uma partida muito movimentada.

Com esse resultado, o Flamengo segue liderando o Grupo H com 10 pontos, seguido por Talleres (7), enquanto atrás estão a Universidad Católica do Chile (3) e o peruano Sporting Cristal (3), que se enfrentam também nesta quarta-feira.

Na quinta rodada, que será disputada na terça, dia 17 de maio, o Flamengo vai receber a Universidad Católica no Maracanã, e o Talleres vai visitar o Sporting Cristal, em Lima.

