Em rodada de sanções, Reino Unido proíbe exportações de serviços à Rússia

O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira, 4, a proibição de exportações do setor de serviço britânico à Rússia, como parte da campanha em retaliação à ofensiva militar russa na Ucrânia. Londres também impôs sanções contra 63 indivíduos e organizações ligadas a Moscou, entre elas os veículos de mídia RT e Sputnik.

Em comunicado, a secretária de Relações Exteriores do país insular europeu, Liz Truss, explicou que as medidas bloqueiam o acesso de empresas russas a áreas como contabilidade, consultoria e relações públicas britânicas. "Fazer negócios com o regime de presidente russo Vladimir Putin é moralmente falido e ajuda a financiar uma máquina de guerra que está causando sofrimento incalculável em toda a Ucrânia", disse a secretária, que afirmou que as novas ações ajudarão a "garantir o fracasso" do Kremlin.

Tags