Coreia do Norte dispara míssil balístico em meio à crescente tensão com Seul

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção às suas águas orientais nesta quarta-feira, 4, informaram autoridades sul-coreanas e japonesas, dias depois que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu acelerar o desenvolvimento de seu arsenal nuclear "no ritmo mais rápido possível" e ameaçou usá-lo contra rivais.

O lançamento é o 14º da Coreia Norte este ano e ocorreu seis dias antes de um novo presidente sul-coreano conservador, Yoon Suk Yeol, tomar posse para um mandato único de cinco anos.

O Estado-Maior Conjunto (JCS, na sigla em inglês) da Coreia do Sul disse, em comunicado, que o míssil foi disparado da região de Pyongyang e voou para oceano na Costa Leste. Segundo a nota, o chefe sul-coreano da JCS, Won In-Choul, discutiu a situação em videoconferência com o general americano Paul LaCamera, que dirige o comando das forças combinas em Seul, e eles concordaram em manter uma postura de defesa articular sólida.

A Coreia do Norte tem um histórico de ampliar animosidades com testes de armas quando Seul e Washington inauguram novos governos em uma aparente tentativa de aumentar sua força em futuras negociações.

O escritório de transição de poder de Yoon Suk Yeol chamou o último lançamento norte-coreano de "provocação" e instou Pyongyang a interromper atos que aumentam as tensões e ameacem a paz internacional. Disse, ainda, que o novo governo responderá fortemente às provocações norte-coreanas em estreita cooperação com a comunidade internacional.

Alguns especialistas dizem que o tratamento passivo do governo do presidente americano Joe Biden na Coreia do Norte, à medida que se concentra na invasão da Ucrânia pela Rússia e na rivalidade com a China, está permitindo mais espaço para que os norte-coreanos fortaleçam suas capacidades militares. Fonte: Associated Press.

