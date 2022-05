Contra sua vontade, Dolly Parton entra no Hall da Fama do Rock

Dolly Parton, ícone da música country, foi introduzida nesta quarta-feira (4) no Hall da Fama do Rock and Roll, apesar da artista não desejar essa honra, por não se considerar digna dela.

A cantora faz parte de um grupo eclético de novos integrantes desse seleto clube, que inclui o rapper Eminem, o cantor e ator Harry Belafonte, a cantora de rock Pat Benatar, a banda britânica Duran Duran e o cantor, compositor e produtor Lionel Richie, entre outros.

Parton, de 76 anos, conhecida por hits como "Islands in the Stream" e "Jolene", pediu que seu nome não fosse considerado para a homenagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Embora me sinta extremamente lisonjeada e grata por ter sido nomeada ao Hall da Fama do Rock and Roll, não sinto que conquistei esse direito", disse.

Quando o Hall de Fama rejeitou seu pedido, em parte porque a votação já estava em marcha, Parton acabou cedendo.

A organização afirmou que Parton é muito mais que uma estrela da música country. "Com sua carreira pioneira como compositora, sua voz inconfundível, seu glamour campestre, sua inteligência empresarial e seu trabalho humanitário, Dolly Parton é um ícone muito querido que transcende o gênero que transformou para sempre", escreveu a organização em seu site.

Estrelas da música country não são novidade no Hall da Fama com sede em Cleveland: Johnny Cash, Jimmie Rodgers eChet Atkins integram suas fileiras.

Outros novas integrantes anunciados nesta quarta-feira incluem Carly Simon, os Eurythmics e Judas Priest.

Os novos homenageados serão admitidos formalmente em um cerimônia em Los Angeles em 5 de novembro.

Os artistas podem ser admitidos pela organização 25 anos depois de seu primeiro lançamento musical comercial. São eleitos por um grupo de mais de mil artistas, historiadores da música e veteranos da indústria.

dw/bgs/dem/yow/ap

Tags