Comunicado do Business Wire :Scale Computing

A Scale Computing, líder de mercado em edge computing (computação de borda), virtualização e soluções hiperconvergentes, anunciou hoje sua parceria com a Servix, que é uma das maiores integradoras de tecnologia da América Latina. A Servix agora fornecerá soluções simples e confiáveis de infraestrutura, de fácil implementação e com melhor custo-benefício para o mercado de TI no Brasil, por meio da premiada plataforma de virtualização HC3 da Scale Computing, ao mesmo tempo em que expande sua comunidade de parceiros na região.

Juntos, Scale Computing e Servix estão trazendo uma alternativa de virtualização para clientes e parceiros no Brasil. A plataforma de virtualização Scale Computing combina servidores, armazenamento e virtualização em uma única solução para facilitar a infraestrutura de TI das organizações de todos os tamanhos. Para empresas com um gerente de TI, ou centenas, a plataforma premiada da Scale Computing elimina a complexidade, reduz custos e libera tempo de gerenciamento.

Muitas das soluções de virtualização atuais consistem em uma solução composta por vários fabricantes, tornando a solução mais complicada e cara do que o necessário. Além disso, configurar adequadamente os diferentes servidores e componentes de armazenamento consome recursos valiosos do departamento, e isso antes mesmo de uma empresa ter instalado e configurado hypervisors ou testado a compatibilidade e o desempenho. A solução de virtualização da Scale Computing, por outro lado, é baseada em tecnologias patenteadas, projetadas desde o início para minimizar a complexidade e o custo da infraestrutura. Se uma organização está considerando atualizar a sua plataforma de virtualização existente ou está iniciando a virtualização de seu ambiente, a abordagem hiperconvergente da Scale Computing é o caminho mais curto para uma virtualização acessível, fácil de implantar, gerenciar e dimensionar.

"Para navegar nos complexos ambientes de infraestrutura atuais, as empresas precisam de flexibilidade, escalabilidade e resiliência. A Scale Computing tem uma forte reputação de entregar resultados para líderes de operações de TI em todo o mundo, e estamos entusiasmados em oferecer as soluções HC3 para o Brasil. Essa parceria demonstra ainda mais nosso compromisso em fornecer aos nossos parceiros e clientes as soluções mais inovadoras e confiáveis", disse Cleber Calejon - Presidente da Servix.

A Scale Computing segue sendo a melhor escolha para as organizações graças à simplicidade, eficiência e inovação de seu software. Os recursos de aprendizado baseados em machine learning integrados na solução permitem uma redução nos custos de gerenciamento de 60% a 80% para os clientes da Scale Computing.

"A Servix é uma integradora líder de HCI no Brasil e estamos orgulhosos de fazer parceria com uma organização de TI que é tão pioneira, adotando novas tecnologias que fazem sentido para sua base de clientes", disse Scott Mann, vice-presidente de vendas, ROW & Chefe de Canal Global da Scale Computing.

Para saber como migrar de sua plataforma de virtualização existente ou iniciar seu processo de virtualização, visite - https://servix.com/solucoes/#2

Sobre Scale Computing

A Scale Computing é líder em computação de borda, virtualização e soluções hiperconvergentes. O software Scale Computing elimina a necessidade de software de virtualização tradicional, software de recuperação de desastres, servidores e armazenamento compartilhado, substituindo-os por um sistema totalmente integrado e altamente disponível para execução de aplicativos. Usando a tecnologia patenteada HyperCore?, a plataforma de autocorreção identifica, mitiga e corrige automaticamente os problemas de infraestrutura em tempo real, permitindo que os aplicativos atinjam o máximo de tempo de atividade. Quando facilidade de uso, alta disponibilidade e TCO (custo total de propriedade) são importantes, o Scale Computing é a plataforma de infraestrutura ideal. Leia o que nossos clientes têm a dizer no Gartner Peer Insights, Spiceworks, TechValidate e TrustRadius.

Sobre o Servix

A SERVIX é uma integradora de soluções com mais de 25 anos de atuação no mercado de infraestrutura de TI para Data Centers. A partir de parcerias com empresas líderes neste mercado, a SERVIX oferece tecnologias de ponta e soluções customizadas nas áreas de armazenamento e proteção de dados, aceleração de aplicações e balanceamento de carga, recuperação de desastres, segurança, consolidação e virtualização de infraestrutura e redes.

