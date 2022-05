Comunicado do Business Wire :PayRetailers

As soluções tecnológicas de pagamento encontraram terreno fértil na América Latina para sua expansão, devido a falta de inclusão financeira existente na região, o que, por sua vez, colocou as empresas desse setor em uma posição comercial favorável. A América Latina abriga cerca de 300 milhões de compradores digitais, um número que deve crescer mais de 20% até 2025.

A PayRetailers, principal especialista em pagamentos da LATAM Fintech, anunciou a abertura de novos escritórios no Peru, uma medida que ajudará a empresa a se aproximar de sua base de clientes e consolidar sua presença em um dos mercados que mais crescem. Por outro lado, atenderá mercados estratégicos em toda a América Latina e inovará junto com provedores de serviços financeiros dinâmicos para oferecer a seus clientes experiências digitais diferenciadas e inovadoras.

Dadas as inúmeras oportunidades na região, a empresa continua a expandir sua equipe e tecnologia para construir uma infraestrutura de pagamento robusta e inclusiva. Com uma ampla gama de soluções de pagamento com cartão e métodos alternativos locais para empresas globais em expansão para a América Latina, hoje a PayRetailers possui equipes de mais de 20 nacionalidades diferentes e operações em mais de 15 países da Europa e América Latina.

Novas aquisições estratégicas na região

A empresa fechou recentemente o acordo para adquirir duas plataformas de pagamento online, Paygol do Chile e Pago Digital da Colômbia. As duas aquisições fortalecem o movimento amplo e profundo que caracteriza a PayRetailers para aproveitar o potencial dos pagamentos de comércio eletrônico na América Latina. O acordo fornece para a Paygol e Pago Digital acesso aos amplos conhecimentos técnicos, recursos de marketing e investimento financeiro da PayRetailers para crescer em escala.

Para as empresas que buscam expandir suas operações no mercado latino-americano, um dos grandes desafios é entender as complexidades e desafios específicos dos mercados do continente. As aquisições fortalecem a posição da PayRetailers como a principal especialista em pagamentos Fintech para América Latina e os esforços para simplificar o comércio eletrônico B2B de toda a região.

O CEO da Paygol, Carlos Varas, disse: "A Paygol acredita veementemente no poder do conhecimento local para salvar as fronteiras internacionais. É um entendimento que compartilhamos com a PayRetailers a medida que avançamos juntos para realmente liberar o potencial dos negócios de comércio eletrônico em toda América Latina".

O CEO da Pago Digital, William Talero, disse: "O pagamento digital baseia-se em uma visão de pagamentos online simples e acessíveis. Percorremos um longo caminho em 10 anos e agora estamos entusiasmados para passar para o próximo nível com a PayRetailers: compartilhar tecnologias, experiências e conhecimentos para oferecer aos nossos clientes oportunidades cada vez maiores".

A Royal Park Partners atuou como assessor financeiro e estratégico exclusivo da PayRetailers na aquisição da Pago Digital.

Desafios para as Fintechs diante da inclusão financeira na América Latina

O ecossistema Fintech na América Latina apresenta melhores resultados a cada ano, em 2020 havia cerca de 1.500 agentes, entre os destaques, startups, reguladores e empresas tradicionais, como bancos. A medida que surgem novas tecnologias como as criptomoedas ou o metaverso, as organizações tem maiores desafios a assumir, no cenário da quarta revolução industrial.

De acordo com um levantamento publicado em janeiro de 2022 pela VISA, é possível observar o crescimento do ecossistema Fintech na América Latina, com um aumento de 52% do financiamento no setor.

A América Latina experimentou o boom de vendas de varejo no comércio eletrônico com maior crescimento no mundo durante 2020. No México, o comércio eletrônico rendeu cerca de 316.000 milhões de pesos (US$15.000 milhões) durante o ano, representando um crescimento anual de 81% e representa 9% do total das vendas a varejo, segundo a associação mexicana de vendas online AMVO. A pandemia mostrou ao México o que significa não estar preparado para o futuro, realizando grandes modificações na vida cotidiana dos mexicanos, vivendo uma realidade em que sair às ruas já não era opção para muitas pessoas.

Para atender a demanda, durante 2022 as Fintech e as empresas não bancárias estavam lançando soluções como carteira eletrônicas, cartões de crédito e cartões pré-pagos, especialmente em mercados carentes. Os pagamentos digitais, incluindo novas formas de pagamento como códigos QR, pagamentos instantâneos ou pagamentos por aproximação, devem proliferar entre compradores e vendedores.

Destacam-se também as atualizações na regulamentação e adoção do ecossistema blockchain no Chile, Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, México e Venezuela. El Salvador se torna o primeiro país latino-americano a adotar o Bitcoin como moeda oficial a partir de 7 de setembro de 2021, um movimento que vem ganhando força em toda a América Latina. À medida que a regulamentação amadurece em todo o mundo, a América Latina está provando ser um terreno próspero para o desenvolvimento de blockchain.

Com foco em expandir sua base de clientes e aumentar exponencialmente o alcance de produtos na próxima década, a PayRetailers visa fortalecer verticais como serviços digitais e comércio eletrônico. Sua estratégia permitiu oferecer serviços e ocupar espaços não atendidos por provedores de pagamento tradicionais, ator a ser observado de perto nos próximos anos.

Sobre a PayRetailers

A PayRetailers é um provedor líder de serviços de pagamento online, dedicada a criar um processo de pagamento rápido e simples para comerciantes e compradores. A empresa oferece uma gama completa de soluções de pagamento para ajudar as empresas de comércio eletrônico a aceitar pagamentos online por meio de uma única integração de API.

Para os comerciantes que desejam expandir internacionalmente por meio de certas verticais de comércio eletrônico, uma compreensão clara do comportamento e dos gastos do consumidor em seu setor específico será a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ao aceitar métodos de pagamento locais, o PayRetailers permite que qualquer pessoa faça compras online, mesmo que não tenha cartões de crédito ou débito.

A PayRetailers está sediada na Espanha, com filiais no México, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru.

