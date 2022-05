Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

As empresas no Brasil estão priorizando a transformação digital, em muitos casos recorrendo à Microsoft e seus parceiros para ter acesso aos produtos e serviços necessários, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Microsoft Ecosystem Partners 2022 para o Brasil mostra organizações de grande e médio porte migrando para a nuvem do Azure e adotando plataformas da Microsoft para alcançar economia de custos, produtividade, escalabilidade e outros benefícios. Os fornecedores de serviços da Microsoft do país estão fortalecendo suas capacidades para impulsionar essas transformações, diz o ISG.

"Muitas empresas brasileiras começaram a migrar para a nuvem, o que lhes dá a chance de aproveitar os novos recursos da Microsoft", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "Os parceiros da Microsoft estão fornecendo o suporte necessário para dar esse salto."

Por exemplo, grandes empresas que começarem a migrar para o Microsoft 365 poderão implementar o Microsoft Loop e o Context IQ, ambos anunciados no final do ano passado, diz o relatório. Loop é um aplicativo de colaboração que integra espaços de trabalho e componentes. O Context IQ usa IA para ajudar os funcionários a redigir textos no Microsoft 365, sugerindo palavras e até mesmo documentos e e-mails relacionados.

As empresas brasileiras de médio porte estão migrando para a nuvem do Azure, embora muitas estejam adiando o redesenho de seus aplicativos devido a restrições orçamentárias, diz o ISG. Embora essas migrações de nuvem lift-and-shift levem à economia de custos, elas não permitem que as empresas obtenham outros benefícios da nuvem, como dimensionamento automático e recursos de computação serverless.

Por meio dos fornecedores de serviços gerenciados da Microsoft, as empresas podem migrar para a nuvem sem criar ou operar os ambientes de nuvem por conta própria. Como em outras regiões, as empresas no Brasil estão mudando a forma como adquirem serviços, desde a emissão de RFPs e o envolvimento de integradores de sistemas até a busca de fornecedores que possam fornecer resultados de negócios baseados em nuvem, diz o relatório.

Muitas empresas no Brasil também estão adotando a plataforma Dynamics 365 para se tornarem mais resilientes e produtivas em meio ao aumento do trabalho remoto desde 2020, diz o ISG. Em particular, o componente Business Central do Dynamics 365, que foi localizado para o Brasil, é popular por automatizar processos em organizações de pequeno e médio porte.

O relatório ISG Provider Lens? Microsoft Ecosystem Partners 2022 para o Brasil avalia os recursos de 48 fornecedores em sete quadrantes: Managed Services for Azure - Large Enterprises, Managed Services for Azure - Midmarket, Microsoft 365 Services - Large Enterprises, Microsoft 365 Services - Midmarket, SAP on Azure, Dynamics 365 Services e Power Platform Services.

O relatório nomeia Accenture, SoftwareONE e Venha Pra Nuvem como líderes em cinco quadrantes cada e Dedalus e FCamara como líderes em quatro quadrantes cada. Ele nomeia Ingram Micro, ITCore, Lattine e TIVIT como líderes em três quadrantes cada. AlfaPeople, Capgemini, Logicalis, Pentare, Solo Network e Teltec são apontados como líderes em dois quadrantes cada. O relatório nomeia 4MSTech, BlueShift, DXC Technology, GRVPPE, Inove, L3, PrimeIT, Smart Consulting, T-Systems e VIVO como líderes em um quadrante cada.

Além disso, Best.Projects, BlueShift, Capgemini, FCamara, Inove, SGA, Software ONE e VIVO são apontados como Rising Stars - empresas com "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Versões customizadas do relatório foram disponibilizadas pela Best.Projects, Qualiserve e Venha Pra Nuvem.

O relatório ISG Provider Lens? Microsoft Ecosystem Partners 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

