Comunicado do Business Wire :GoCardless

A GoCardless, líder em soluções de pagamentos bancários diretos, anunciou hoje a nomeação de Paul Stoddart como presidente. Stoddart vem da Mastercard, onde foi presidente de novas Plataformas de Pagamento, presidente executivo da Vocalink e membro do Comitê de Gestão da Mastercard. Em sua nova função na GoCardless, ele terá responsabilidade global pela área de go-to-market, incluindo as equipes de Estratégia, Vendas, Produto, Marketing e Clientes, com o objetivo de acelerar o crescimento da empresa e realizar sua ambição de se tornar a rede mundial de pagamentos bancários.

Stoddart traz para a GoCardless uma vasta experiência. O executivo foi nomeado CEO da Vocalink após a aquisição da empresa pela Mastercard, sendo posteriormente promovido a presidente de Novas Plataformas de Pagamento da Mastercard, onde liderou a criação e o crescimento de uma unidade de negócios que expandiu o papel da Mastercard em pagamentos além de cartões de pagamento entre contas. Antes de atuar como CEO da Vocalink, Stoddart foi codiretor de Finanças Corporativas da Barclaycard. Também trabalhou por 10 anos na NatWest, onde ocupou vários cargos seniores em, entre outros, o negócio de aquisição de comerciantes e comércio eletrônico da empresa, a Worldpay.

A nomeação de Stoddart ocorre em um momento em que a GoCardless amplia sua oferta de soluções de pagamento bancário direto para pagamentos pontuais e recorrentes e desenvolve um conjunto de produtos de inteligência de pagamento para ajudar as empresas a administrar seus pagamentos com mais eficiência. A GoCardless se beneficiará da experiência de Stoddart, que fortalece significativamente o negócio de pagamentos entre contas, com planos de lançamento, em breve, do recurso de pagamento recorrente variável no Reino Unido e expansão do Instant Bank Pay, sua solução de pagamento único, em toda a Europa.

Hiroki Takeuchi, cofundador e CEO da GoCardless, disse: "Este ano marca um ponto de inflexão na GoCardless à medida que expandimos além dos pagamentos recorrentes para atender a uma gama mais ampla de segmentos de clientes e casos de uso de pagamento. Contar com as pessoas certas para nos liderar nessa jornada é fundamental enquanto escalamos nossos negócios, desenvolvemos novos produtos e serviços com o open banking e exploramos novos mercados. Paul tem uma experiência única em pagamentos com cartão e sem cartão e está bem posicionado para nos ajudar a aproveitar as oportunidades que farão da GoCardless uma força a ser reconhecida na área de pagamentos."

Paul Stoddart, presidente da GoCardless, disse: "A GoCardless está em um ponto incrivelmente empolgante agora. Hiroki e a equipe já construíram um negócio de sucesso resolvendo problemas reais dos clientes. Eles têm as bases de uma rede global de pagamentos bancários que se fortalecerá à medida que mais empresas e pessoas adotarem pagamentos entre contas, do débito bancário a pagamentos habilitados para o open banking. Continuaremos a expandir os limites do que é possível em pagamentos. Nesta nova função na GoCardless, terei a oportunidade de fazer parte da equipe que constrói a nova geração de soluções de pagamento para fazer exatamente isso, colocando as necessidades do cliente em primeiro lugar."

A nomeação de Stoddart ocorre em um momento em que a GoCardless continua a acelerar seu crescimento após sua última rodada de financiamento de US$ 312 milhões em fevereiro. De lá para cá, a GoCardless lançou seu segundo recurso habilitado para open banking, o Verified Mandates, no Reino Unido, e o Success+, seu produto de "inteligência de pagamento", que usa aprendizado de máquina para identificar o dia ideal para recuperar pagamentos com falha, nos EUA.

A GoCardless recentemente conquistou seus primeiros clientes de pagamento recorrente variável no Reino Unido e planeja introduzir VRPs nos formulários "transferência automática" e "transferência não automática" nos próximos meses. Em meados de 2022, a GoCardless também integrará o PayTo em sua plataforma global de pagamentos bancários em tempo hábil para o lançamento regulamentado na Austrália.

A GoCardless é um dos líderes globais em soluções de pagamento bancário direto, facilitando a cobrança de pagamentos recorrentes e únicos diretamente das contas bancárias dos clientes por meio de débito direto e open banking. A rede de pagamentos globais GoCardless e sua plataforma de tecnologia eliminam a dor de ser pago para 70.000 empresas em todo o mundo, de corporações multinacionais a pequenos negócios. Todos os anos, a GoCardless processa mais de US$ 30 bilhões em pagamentos, em mais de 30 países. A GoCardless tem sede no Reino Unido e escritórios na Austrália, França, Alemanha e nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse www.gocardless.com e siga-nos no Twitter: @GoCardless.

