Canadá: polícia encontra drone que trazia pistolas dos Estados Unidos

A polícia de Ontário, no Canadá, fez uma apreensão de armas incomum na última semana. Membros da corporação encontraram um drone que levava um carregamento de pistolas, após o veículo se chocar com uma árvore, próximo à fronteira com os Estados Unidos.

Os policiais foram chamados por volta das 8h30min, horário local, por pessoas que viram o drone preso à vegetação. Ao todo, havia 11 armas dentro de diversos sacos plásticos. O pacote era ligado ao transporte por uma corrente.



A polícia apreendeu as pistolas, e o Corpo de Bombeiros local retirou o drone da árvore. As investigações seguem em andamento para descobrir os possíveis destinatários da encomenda ilegal.

How are illegal guns reaching the hands of criminals in Canada? Recently, #LambtonOPP found that drones are being used to carry the prohibited guns over from the United States. This drone was located Friday morning near Port Lambton, stuck in a tree, transporting 11 handguns.^jb pic.twitter.com/SnGybiAkp3