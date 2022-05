Camisa de Maradona é arrematada em leilão por lance recorde de 7 milhões de libras

A camisa que Diego Maradona usou no jogo entre Argentina e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 foi vendida pelo lance recorde de 7.142.500 libras (R$ 44,5 milhões, na cotação atual), informou nesta quarta-feira a casa de leilões Sotheby's.

O leilão, que começou no dia 20 de abril e que até poucos minutos antes de seu encerramento tinha recebido somente uma oferta de quase US$ 5 milhões (R$ 24,9 milhões), terminou com sete pretensos compradores.

O último conseguiu arrematar a camisa, sobre a qual havia dúvidas se era a que foi usada por Maradona no segundo tempo, quando o craque marcou os dois gols da Argentina na partida (o famoso "Mano de Dios" e o que é considerado o mais bonito da história das Copas).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esta histórica camisa é uma lembrança tangível do importante momento não só para a história do esporte, mas também para a história do século XX", diz em comunicado a Sotheby's.

Nas semanas em que permaneceu exposta em locais da casa de leilões em Londres, a Sotheby's foi "inundada" pela "empolgação e entusiasmo de fãs do esporte e colecionadores".

"Sem dúvida é a camisa mais cobiçada que já foi a leilão, e agora ostenta o recorde de objetos deste tipo", acrescenta a nota da casa de leilões.

O item permaneceu durante 35 anos com o ex-meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou de camisa com Maradona ao término da partida, como lembrou o próprio argentino em sua autobiografia "Tocado por Dios".

Mas a venda teve um processo polêmico, pois parte da família de Maradona afirmou que a camisa não era a que foi usada pelo craque quando marcou os dois gols, mas sim a que ele usou no primeiro tempo, apesar das repetidas garantias da Sotheby's.

af/ol/cb

Tags