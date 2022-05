Acidente de trânsito deixa 26 mortos no oeste da Ucrânia

Ao menos 26 pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um acidente de trânsito entre um ônibus, um veículo e um caminhão no oeste da Ucrânia, anunciou a polícia nacional nesta quarta-feira.

"No total, 26 pessoas morreram - 24 passageiros e dois motoristas - e 12 ficaram feridas, incluindo o motorista do caminhão", afirmou a polícia em seu canal no Telegram.

No momento do acidente, que aconteceu na região de Rivne, o ônibus tinha 34 passageiros e seguia para a Polônia.

A polícia não informou se os passageiros eram refugiados que fugiam da guerra com a Rússia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou um "acidente de trânsito terrível".

