UE multa Polônia em EUR 160 milhões por falta de independência de seus juízes

A multa imposta à Polônia por não ter encerrado as atividades de sua câmara disciplinar de juízes chega a mais de 160 milhões de euros (cerca de 170 milhões de dólares), indicou nesta terça-feira (3) o comissário da União Europeia (UE), Didier Reynders, aos parlamentares do bloco.

Deste montante, uma primeira parcela de 69 milhões de euros foi deduzida dos fundos que a UE concede à Polônia. Uma segunda parcela de 42 milhões será deduzida em meados de maio, segundo a Comissão Europeia, órgão executivo da UE.

O Tribunal de Justiça da UE (TJUE) condenou a Polônia em outubro de 2021 a pagar uma multa diária de um milhão de euros.

A sanção pretende obrigar Varsóvia a cumprir uma decisão do TJUE que lhe ordena o fim imediato das atividades da sala disciplinar do Tribunal Supremo, uma instituição-chave na reforma do sistema judiciário polonês, acusada pela UE de prejudicar a independência dos magistrados.

Quando Varsóvia se recusou a pagar, a Comissão recuperou a multa, deduzindo-a dos fundos da UE concedidos à Polônia.

O Executivo comunitário também reduziu em 60 milhões de euros os pagamentos à Polônia por outra multa, de 68,5 milhões, aplicada pelo não cumprimento de uma decisão do TJUE sobre o fechamento de uma mina de carvão devido ao seu impacto ambiental e ao risco que representa para a saúde pública.

