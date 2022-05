Thomas Müller renova com Bayern de Munique até 2024

O meia-atacante Thomas Müller renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2024, informou nesta terça-feira o clube bávaro, que acabou de ganhar o Campeonato Alemão pela décima vez consecutiva.

As renovações de outros jogadores importantes do time, como o goleiro e capitão, Manuel Neuer, e o goleador Robert Lewandowski, cujos contratos acabam em junho de 2023 (como o de Serge Gnabry), ainda não foram anunciadas.

A imprensa alemã especula uma possível saída de Lewandowski ao final da temporada, o que o clube vem negando categoricamente até o momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Müller, nascido na região da Baviera, chegou ao Bayern aos 10 anos de idade e faz parte do time principal desde 2008. Pelo clube, foi campeão da Liga dos Campeões em 2013 e 2020 e é o recordista de títulos do Campeonato Alemão, com 11 conquistas.

"Thomas Müller é um ícone que leva o escudo do clube no coração", comentou o diretor-executivo do Bayern, Oliver Kahn: "é alguém que assume seu papel de líder, um personagem importante no vestiário por sua personalidade".

cpb/dam/psr/cb

Tags