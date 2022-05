Secretário-geral da ONU encontra refugiados no Níger e pede mais ajuda internacional ao país

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, encontrou nesta terça-feira (5) com os deslocados e refugiados de Ouallam, no oeste do Níger, classificados por ele como "populações martirizadas" pela violência jihadista que atinge os países do Sahel, observou um jornalista da AFP.

Diante de diversos deslocados nigerianos e refugiados que fugiram do Mali e de Burkina Faso, abrigados no pátio de uma escola, Guterres pediu um aumento da ajuda internacional ao Níger, que para além dos ataques jihadistas, é igualmente afetado pela seca e pelos efeitos das mudanças climáticas.

Aminata Walet Issafeitane, porta-voz dos refugiados maleses, indicou ao secretário-geral que "a presença de grupos armados no norte do Mali não nos permite hoje voltar para casa em total segurança" e "é por essa razão que nós lhe pedimos que continue fazendo da nossa situação uma de suas prioridades".

"Vocês podem contar comigo para exigir da comunidade internacional um forte apoio ao exército do Níger, porque ele tem a capacidade de melhor protegê-los", respondeu Guterres, assim como pedir "que ela (a comunidade internacional) apoie a população do Níger e os refugiados com os recursos necessários para que haja escolas para todos e hospitais que funcionem".

