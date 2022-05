Palmeiras goleia Independiente Petrolero (5-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Palmeiras, atual bicampeão da Copa Libertadores, avançou nesta terça-feira para as oitavas de final da edição de 2022 ao vencer o Independiente Petrolero por 5 a 0 em Sucre (a 2.800 m de altitude), em partida da quarta rodada do Grupo A.

Rafael Veiga fez um hat-trick para o 'Verdão' aos 17 (de pênalti), 22 e 60 minutos. Rafael Navarro marcou o quarto gol aos 62 e Murilo Cerqueira fechou a conta aos 74.

O time paulista conquistou a vitória sem muito esforço em uma partida que dominou do início ao fim, diante de uma equipe tímida, lenta e sem inspiração.

O Palmeiras lidera a chave com 12 pontos, seguido pelo Emelec que tem 5, Deportivo Táchira com 4 e Independiente Petrolero na lanterna com apenas um ponto.

Na quinta rodada, o Palmeiras receberá o Emelec, enquanto o Táchira jogará em casa contra o Independiente.

