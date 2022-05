Opep+ se prepara para nova alta modesta da produção em reunião mensal

O cartel dos países produtores de petróleo da Opep+ marcou para esta quinta-feira (5) sua reunião mensal em um contexto que mescla a persistência do conflito na Ucrânia, com um alívio dos preços pelo efeito dos confinamentos na China, o que diminui a pressão para aumentar a produção.

Os representantes dos 13 membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus dez aliados, liderados pela Rússia, se reúnem na quinta-feira (5) em uma reunião por vídeoconferência para determinar se ajustam a produção.

Desde o início da invasão lançada pela Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, os preços subiram pelos temores sobre a oferta devido à possibilidade de um embargo sobre o petróleo russo.

Isso aumenta a pressão sobre esse cartel para que alivie o mercado com um aumento da produção.

No entanto, os pedidos não foram acolhidos pela Opep+ e vários analistas projetam que o grupo vai adotar um aumento marginal em torno de 400.000 barris por dia.

A estratégia de um aumento magro na produção foi iniciada em maio de 2021 no contexto de uma recuperação, após os cortes drásticos adotados para recuperar o golpe que a pandemia representou.

Desde 31 de março, quando foi a última reunião mensal do grupo, os preços se mantiveram estáveis, oscilando entre 97 e 115 dólares no caso do Brent do mar do Norte e entre 92 e 110 dólares no caso do WTI americano.

As recentes quedas das cotizações se devem "ao receio que os confinamentos pelo coronavírus na China possam frear a demanda por petróleo", explicou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

A China - que é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo - enfrenta seu pior surto de covid desde 2020 e adotou medidas drásticas para frear os contágios, como o confinamento em Xangai, onde cerca de 25 milhões de pessoas estão confinadas há um mês.

