Mais de 200 detidos em protestos contra o governo na Armênia

Mais de 200 pessoas foram detidas nesta terça-feira (3) nas manifestações na capital da Armênia, Yerevan, contra o primeiro-ministro Nikol Pashinyan, acusado de querer ceder o enclave separatista de Nagorno Karabakh ao Azerbaijão, informou o Ministério do Interior.

Os protestos começaram no domingo com a oposição exigindo a renúncia do primeiro-ministro.

Nesta terça-feira, algumas cenas caóticas protagonizaram o centro de Yerevan e a polícia "prendeu 206 manifestantes", afirmou o Ministério do Interior, enquanto grupos de manifestantes bloquearam o trânsito em todas as ruas principais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nagorno Karabakh, uma região que Azerbaijão e Armênia disputam há trinta anos, foi alvo de uma guerra de seis semanas em 2020, que deixou mais de 6.500 mortos e que terminou com um cessar-fogo negociado pela Rússia.

Como parte deste acordo, a Armênia cedeu partes do território que controlava desde os anos 1990 (por outra guerra) e uma força de paz russa foi enviada para a região.

Em abril, o primeiro-ministro armênio disse ao Parlamento que "a comunidade internacional pede à Armênia para reduzir suas exigências sobre Nagorno Karabakh" e a oposição viu nessas declarações um indício de que Pashinyan queria entregar todo esse território ao Azerbaijão.

mkh-im/bur/clr/jvb/mb/aa

Tags