Liverpool vira para cima do Villarreal e vai à final da Champions

O Liverpool se classificou para a final da Liga dos Campeões da Europa depois de vencer o Villarreal por 3 a 2 de virada no jogo de volta das semifinais, no estádio El Madrigal.

O time espanhol abriu 2 a 0 no primeiro tempo com Boulaye Dia e Francis Coquelin, mas depois do intervalo os 'Reds' chegaram à vitória com gols de Fabinho, Luis Díaz e Sadio Mané.

gr/iga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags