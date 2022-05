Guardiola elogia Ancelotti antes de duelo entre Real Madrid e City pela Champions

O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, expressou nesta terça-feira admiração pelo treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, antes do duelo decisivo entre as equipes pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

"Admiro sua trajetória como jogador e treinador há muito tempo. Esteve nos grandes países do futebol, treinou equipes incríveis, sempre fez um bom trabalho e obteve resultados com um futebol muito bom", disse em entrevista coletiva Guardiola sobre o técnico italiano.

"Ele sempre sabe o que fazer em um jogo e, fora isso, é uma pessoa excepcional", acrescentou o treinador do City.

O time inglês chega ao Santiago Bernabéu com a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida em casa por 4 a 3, mas Guardiola se mostrou cauteloso.

"Ter feito grandes jogos nos últimos anos e ter jogado bem ajuda, mas não garante que vamos nos sair bem amanhã", alertou o comandante dos 'Citizens'.

"Vamos tentar dar o melhor de nós para chegar à final", acrescentou Guardiola, lembrando que "cada jogo é diferente".

"Neste tipo de partida há momentos em que o adversário te domina, outros em que você domina, momentos em há mais controle e outros em que há mais transições", lembrou o treinador espanhol.

"Provavelmente teremos que ser ainda melhores, mas também podemos jogar mal e ganhar. O futebol é imprevisível", concluiu.

