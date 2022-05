França considera 'injustificada' a decisão do Mali de denunciar os acordos bilaterais de defesa

A França classificou, nesta terça-feira (3), como "injustificada" a decisão da junta militar que está no poder no Mali de denunciar os acordos bilaterais de defesa e indicou que prosseguiria "ordenadamente" sua retirada militar do país africano.

"Informada em 2 de maio da decisão unilateral das autoridades de transição malinenses de denunciar" esses acordos, a França "considera que se trata de uma decisão injustificada", indicou o porta-voz da chancelaria francesa em uma declaração escrita.

O governo francês "contesta formalmente qualquer violação do marco jurídico bilateral que seria imputável à força Barkhane", o nome da operação anti-jihadista francesa no Sahel, acrescentou.

