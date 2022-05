Flamengo quer vaga antecipada nas oitavas da Libertadores em visita ao argentino Talleres

O Flamengo, atual vice-campeão da Copa Libertadores, visita o Talleres de Córdoba na noite desta quarta-feira, em um duelo pela quarta rodada do Grupo H que será disputado no estádio Mario Kempes.

O time carioca, um dos sérios candidatos ao título, fez uma campanha 100% no primeiro turno do Grupo H que lidera com 9 pontos, à frente de Talleres (6 pontos), da Universidad Católica do Chile (3) e do peruano Sporting Cristal (último colocado, sem pontos).

O rubro-negro poderá garantir a vaga para as oitavas de final se vencer o Talleres e a Católica não vencer o Sporting em Lima também nesta quarta-feira.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mostrado um desempenho irregular. Está em 12º com apenas uma vitória em quatro rodadas. Já na Copa do Brasil, a equipe carioca, com um time quase todo reserva, suou para derrotar o Altos no domingo em Teresina por 2 a 1 de virada pela terceira fase.

Já o Talleres pode dar um grande passo se conseguir tirar a invencibilidade do Flamengo, já que chegaria ao topo da tabela e iria com boa margem para os dois jogos fora de casa que terá pela frente: no Peru contra o Sporting Cristal e no Chile contra a 'UC'.

O time de Córdoba comandado pelo português Pedro Caixinha faz uma péssima campanha na Copa da Liga argentina, onde ocupa a última posição da Zona 1. Mas, por outro lado, vive uma situação mais animadora na Libertadores: venceu duas partidas e só perdeu (3-1) na visita ao próprio Flamengo no Maracanã.

Para este duelo, Caixinha não poderá contar com um dos destaques do Talleres, o atacante colombiano Diego Valoyes, que sofreu uma lesão muscular na semana passada contra os peruanos. Este seria o único desfalque e uma mudança obrigatória em relação à equipe que na terça-feira passada derrotou o Sporting Cristal (1-0).

"Queremos somar três pontos contra o Flamengo. Estamos convencidos de que o objetivo principal é a classificação para as oitavas de final. O Flamengo tem tradição, mas se analisarmos a partida no Peru e no Chile, não foi a mesma partida que fizeram contra nós no Maracanã. Agora nos cabe jogar em nossa casa", avaliou Caixinha sobre o que o Talleres espera.

O jogo será disputado nesta quarta-feira a partir das 19h00 locais (e de Brasília) no estádio Mario Kempes com ingressos esgotados e arbitragem do paraguaio Eber Aquino.

Possíveis escalações:

Talleres: Guido Herrera - Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez e Enzo Díaz - Juan Ignacio Méndez e Rodrigo Villagra - Matías Godoy ou Matías Esquivel, Michael Santos e Héctor Fértoli - Federico Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

Flamengo: Santos - William Arão, David Luiz e Filipe Luiz - Mauricio Isla, Thiago Maia, João Gomez e Bruno Henrique - Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Técnico: Paulo Sousa.

