Finlândia e Suécia sinalizam que ainda não decidiram sobre adesão à Otan

As líderes da Finlândia e da Suécia indicaram que seus governos ainda não decidiram se irão aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas ressaltaram a estreita cooperação em segurança com outros países europeus diante da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Após se reunir com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, perto de Berlim, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, disse nesta terça-feira (3) que o "ataque da Rússia à Ucrânia" mudou completamente nosso ambiente de segurança" e "não há como voltar". "Temos de decidir se nos candidatamos à filiação à Otan ou continuamos na nossa trajetória", acrescentou.

Já a premiê da Suécia, Magdalena Andersson, disse que o Parlamento do país está conduzindo uma avaliação de segurança que será apresentada no próximo dia 13. "A análise inclui futuras parcerias de defesa internacionais para a Suécia, inclusive uma discussão sobre a Otan, e todas as opções estão na mesa", afirmou.

"Embora nossas respectivas estratégias de segurança sejam definidas em âmbito nacional, estamos coordenando bem de perto com a Finlândia", disse Andersson.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, já declarou que ambos os países serão bem-vindos se optarem pela adesão e que poderão se tornar membros da aliança rapidamente. Ministros de Relações Exteriores de países da Otan terão reunião em Berlim nos dias 14 e 15 de maio. Fonte: Associated Press.

