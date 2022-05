Faturamento da Pfizer dispara no primeiro trimestre

O laboratório americano Pfizer faturou 25,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 77% com relação ao mesmo período do ano passado, em grande parte graças as vendas de sua vacina anticovid.

A empresa também manteve a previsão de vendas do seu comprimido anticovid, Paxlovid, em 22 bilhões de dólares no ano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou este antiviral em abril para pacientes com formas menos graves da covid-19 e "com maior risco de hospitalização".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Pfizer, porém, revisou em queda sua estimativa de lucro anual, principalmente devido a uma mudança nas normas contábeis.

A SEC, regulador americano do mercado, exige que os grupos farmacêuticos incluam certos gastos, em particular de pesquisa e desenvolvimento, em suas projeções financeiras.

Pfizer espera que os ganhos anuais por ação fique entre 6,25 e 6,45 dólares, abaixo do estimado anteriormente, de 6,35 a 6,55 dólares.

Em contrapartida, a previsão de faturamento anual se mantém entre 98 e 102 bilhões de dólares.

A vacina de Cominarty contra a covid-19 deverá representar 32 bilhões de dólares das vendas.

Entre janeiro e março, o lucro líquido do grupo chegou a 7,9 bilhões de dólares. Excluindo elementos excepcionais, o ganho por ações foi de 1,62 dólares, bem acima das previsões do mercado.

dho/vk/yow/gf

Tags