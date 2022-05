Fabricante russo de automóveis pede peças ao Irã

Um fabricante de automóveis russo, cujo nome não foi divulgado, pediu ao Irã que forneça peças essenciais que não consegue encontrar em seu país, devido às sanções internacionais em vigor após a invasão da Ucrânia.

Segundo um diretor da Associação Iraniana de Fabricantes de Autopeças, citado pela agência oficial de notícias Irna, a montadora tem interesse na possibilidade de fabricantes iranianos fornecerem peças para que sua linha de produção volte a funcionar normalmente.

"Os fabricantes que têm capacidade de abastecer o fabricante russo em termos de quantidade e de qualidade de produção podem tentar estar presentes no mercado do vizinho do norte", afirmou Hossein Bahrainian, da Associação Iraniana de Fabricantes.

Entre as peças solicitadas pela montadora russa, estão sistemas de freio hidráulicos antibloqueio, sensores ABS, cintos de segurança, "airbags", sistemas de ar-condicionado, termostatos e sistemas automáticos para abrir e fechar os vidros, entre outros, descreveram as mesmas fontes.

A guerra na Ucrânia interrompeu a produção de automóveis na Rússia. Vários fabricantes suspenderam suas vendas de peças, ou de veículos para o país, como Audi, Honda, Jaguar e Porsche. Outros também anunciaram que vão suspender sua produção, como Renault, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen e Volvo.

As fábricas da AvtoVAZ (do grupo Renault-Nissan), por exemplo, o maior fabricante de automóveis da Rússia, que emprega dezenas de milhares de pessoas, estão praticamente paralisadas por falta de peças importadas.

Nos últimos anos, algumas peças fabricadas no Irã, como sistemas de refrigeração de motores, ou suspensões, já foram exportadas para a Rússia.

